ХАМАС заявило о согласии на всеобъемлющую сделку с Израилем по обмену пленными

У палестинского движения остаются около 200 заложников, захваченных в ходе нападения на еврейское государство 7 октября

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность заключить всеобъемлющую сделку по обмену пленными с Израилем. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель руководства радикальной организации Гази Хамад.

"Если у Израиля имеется серьезное намерение добиться освобождения своих пленных солдат, то мы готовы пойти на заключение всеобъемлющего соглашения", - сказал он.

В руках ХАМАС остаются около 200 израильских военнослужащих, захваченных в ходе нападения на еврейское государство 7 октября. Радикалы добиваются их обмена на своих сторонников, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ранее в Telegram-канале движения был опубликован список из 30 палестинских заключенных, которые будут до конца дня освобождены израильскими властями в рамках гуманитарного перемирия. В списке лиц, освобождаемых израильской стороной, 15 женщин и 15 подростков, большинство из них из Восточного Иерусалима и его окрестностей, другие с Западного берега реки Иордан.