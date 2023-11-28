Нетаньяху: Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

По словам премьера, Израиль прилагает все силы для минимизации жертв среди гражданского населения

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

"Мы договорились о том, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев. После того как это произойдет, мы продолжим боевые действия", - сказал Нетаньяху. По его мнению, в случае их прекращения ХАМАС будет и дальше представлять угрозу.

"У нас вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС. Если мы хотим мира, то мы должны уничтожить ХАМАС. Если мы хотим безопасности, то мы должны уничтожить ХАМАС. Если мы хотим другого будущего для израильтян, арабов, палестинцев, то мы должны уничтожить ХАМАС", - добавил он.

При этом Нетаньяху утверждал, что Израиль пытается избежать гибели мирных жителей. "Мы делаем все возможное для минимизации жертв среди гражданского населения. Мы и дальше продолжим так делать", - сказал он. "Но наша цель ясна: у нас не будет пощады террористам", - подчеркнул премьер. "Мы должны делать то, что необходимо для уничтожения ХАМАС, несмотря ни на что, избегать жертв среди гражданских", - добавил он, назвав боевиков ХАМАС "новыми нацистами".

Нетаньяху отверг критику ряда политиков об ответственности Израиля за гибель мирных жителей в секторе Газа. "Я думаю, что такие заявления просто неприемлемы. Израиль делает как раз то, что определено правилами. Мы не сознательно совершали атаки на гражданские цели", - сказал он.