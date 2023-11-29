Белый дом признал, что США ежедневно дают Израилю рекомендации по военным операциям в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты не поддержат действия Израиля на юге анклава, пока он не отчитается о всех перемещенных палестинцах

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Соединенные Штаты на ежедневной основе дают Израилю рекомендации по осуществлению военных операций в секторе Газа.

"Мы даем советы, мы делимся нашей точкой зрения. У нас большой опыт такого рода военных действий. И мы действительно делаем это на ежедневной основе", - заявил чиновник журналистам на борту президентского самолета, направляющегося в Денвер, штат Колорадо, где запланировано выступление американского лидера Джо Байдена.

Вместе с тем представитель Белого дома отказался давать оценку военным операциям Израиля. "Я не хочу говорить за них и за их операции", - подчеркнул Кирби. "Я оставлю за ними право характеризовать степень успеха операций и решать, каких лидеров [палестинского радикального движения] ХАМАС им преследовать", - добавил он.

По словам Кирби, США не поддержат операции Израиля на юге сектора Газа, пока он не отчитается о всех перемещенных в анклаве палестинцах.

"Мы ясно давали понять, в чем состоит наш курс. Мы не поддерживаем переселение [палестинцев] за пределы Газы", - отметил он. Кирби добавил, что многие палестинцы стали "внутренне перемещенными" лицами, в том числе были вынуждены покинуть северную часть сектора Газа. "Как мы также заявили, мы не поддерживаем операции на юге, пока израильтяне не смогут показать, что они отчитались о всех внутренне перемещенных лицах в Газе", - сказал он.

По словам сотрудника СНБ, должностные лица США донесли данную позицию до властей Израиля после того, как узнали, что "они разрабатывают планы выдвинуться на юг [сектора Газа] после того, как закончат в северной части". "Уже в течение нескольких дней", - пояснил Кирби.

"Мы последовательно не поддерживаем какого-либо постоянного переселения [палестинцев] за пределы Газы. И хотим, чтобы при их переселении на территории Газы израильтяне отчитывались о них при всех своих операциях. Это очень важно", - добавил сотрудник СНБ. "По мере открытия ими коридоров с севера на юг [сектора Газа], к чему мы их призывали, на юг прибывают дополнительно сотни тысяч [человек] <...>. Все это увеличивает необходимость того, чтобы Израиль, начав планировать свои операции на юге, какими бы они ни были, надлежащим образом отчитался бы о дополнительном числе невинных [людей], которые теперь в южной части Газы", - подчеркнул он. Кирби заверил, что израильская сторона "восприимчива" к данным сигналам со стороны Вашингтона.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на прошлой неделе заявил, что Израилю следует удовлетворить гуманитарные потребности в южной части сектора Газа до проведения там военной операции.