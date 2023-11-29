Макконнелл: одобрить помощь Киеву мешает отказ демократов решить кризис на границе США

Лидер республиканского меньшинства в Сенате настаивает на том, чтобы изменения в политике, касающиеся границ с Мексикой, включили в законопроект со средствами Украине

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Отказ демократов в Конгрессе искать пути урегулирования кризиса на южной границе Соединенных Штатов создает помехи для одобрения американскими законодателями пакета помощи Украине. Об этом заявил во вторник лидер республиканского меньшинства в Сенате законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

"Самым большим препятствием на пути выделения безотлагательных ресурсов для помощи Израилю, Украине и Тайваню является отказ демократов заняться кризисом на южной границе, - заявил сенатор, выступая в верхней палате Конгресса. - Национальная безопасность начинается здесь, дома, и чем скорее наши коллеги признают это, тем скорее Сенат сможет продвинуться вперед в решении стоящих перед нами неотложных задач".

Республиканцы в Конгрессе, в том числе такие как Макконелл - кто в целом поддерживает увеличение помощи Киеву - настаивают на том, чтобы изменения в политике США, касающейся их границ с Мексикой, включили в законопроект со средствами Украине. Однопартийцы сенатора требуют от администрации президента демократа Джо Байдена обеспечить безопасность на южной границе страны и сократить число прибывающих в страну нелегальных мигрантов. В этом году число зафиксированных случаев нелегального пересечения границы между Мексикой и США достигло рекордных показателей - всего более 2 млн инцидентов.

Во вторник на регулярном брифинге для журналистов, комментируя заявления Макконнелла, который подчеркнул, что высказал свою позицию лично Байдену, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила: "Консультации [по этому вопросу одобрения помощи] ведутся с демократами и республиканцами в Сенате". "Я не могу подтвердить этот конкретный разговор в настоящее время <...> В большинстве случаев мы не разглашаем информацию о [таких личных беседах]", - добавила представитель Белого дома, находясь на борту самолета главы государства, который отправился в штат Колорадо.

Ранее во вторник лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что добивается двухпартийной поддержки запроса вашингтонской администрации на выделение дополнительных средств на помощь Украине и другие нужды. Он выступил с утверждением, что "на протяжении многих недель горстка республиканцев пытается опасным образом увязать помощь Украине" с "мерами крайне правого толка" по охране американских границ.

Запрос на помощь Украине и Израилю

В начале ноября Шумер заявил, что Сенат намерен разработать собственный законопроект, который будет включать военную помощь как Израилю, так и Украине. Ранее демократы в Сенате заблокировали рассмотрение предложенного республиканцами и одобренного Палатой представителей Конгресса законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) отмечал, что нижняя палата намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.