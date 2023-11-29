Полиция Нью-Йорка опасается срыва рождественской церемонии пропалестинскими протестующими

По данным газеты The New York Post, в этом году мероприятие, которое запланировано на 29 ноября, совпадает с международным днем солидарности с палестинским народом

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Полиция города Нью-Йорка опасается, что традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели около Рокфеллер-центра будет сорвана из-за действий пропалестинских демонстрантов. Об этом сообщила во вторник газета The New York Post со ссылкой на местную полицию.

Согласно внутреннему документу полиции, правоохранительные органы проявят "повышенную бдительность", так как пропалестинские активисты планируют "наводнить" это мероприятие. Как отмечает издание, церемония соберет десятки тысяч человек. Массовое мероприятие может стать "легкой мишенью для злоумышленников", добавила газета.

Как указывает The New York Post, в этом году традиционная церемония, которая состоится 29 ноября, совпадает с международным днем солидарности с палестинским народом, учрежденным ООН.

Ранее недалеко от места проведения парада в честь Дня благодарения в Нью-Йорке малочисленная группа провела акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты скандировали: "Свободу Палестине". Участники акции также держали плакаты с надписями: "Прекратите геноцид в Палестине", "Спасите невинных людей", "США - спонсор терроризма".

Рождественская ель впервые была установлена около Рокфеллер-центра в 1931 году. С 1933 года включение гирлянд проводится регулярно, а с 1951 года эта церемония транслируется по телевидению на всю страну.