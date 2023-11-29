Израиль получил список заложников, которых ХАМАС освободит 29 ноября

В канцелярии премьер-министра еврейского государства отметили, что семьи тех, кто должен быть освобожден, уже уведомлены

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона получила список заложников, удерживаемых в секторе Газа, которых палестинское радикальное движение ХАМАС освободит в среду. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

В канцелярии отметили, что семьи тех, кто должен быть освобожден, уже уведомлены.

Пресс-служба израильской армии 28 ноября сообщила, что пятая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла на израильскую территорию. В нее вошли 10 израильтян и два иностранных гражданина.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня, оно вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

Помимо этого, вне рамок сделки были освобождены несколько групп иностранцев, в том числе один израильтянин с российским гражданством, которого отпустили благодаря контактам дипломатов РФ с представителями ХАМАС. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников. Прибывшая сейчас в Израиль пятая по счету группа заложников была освобождена с учетом этой оговорки в соглашении, за счет чего прекращение огня было продлено еще минимум на сутки. Ожидается, что пауза сохранится и в среду.