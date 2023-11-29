Al Jazeera: число пострадавших при штурме Дженина возросло до восьми

По данным телеканал, подсчет раненых продолжается

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек были ранены израильскими военными в результате штурма города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось о трех пострадавших палестинцах.

По данным Al Jazeera, подсчет раненых продолжается. Как ожидается, в результате продолжающихся столкновений их число продолжит расти.

Израильские силы перекрыли доступ в город и установили контрольно-пропускные пункты на всех подходах к нему. В рейде участвуют сотни израильских солдат при поддержке более 50 единиц бронетехники, включая бульдозеры, которые перекапывают дороги.

Al Jazeera также сообщает, что израильские военные окружили и блокируют входы в три главные больницы Дженина. По сведениям телеканала, ЦАХАЛ штурмует дворы больниц города и берет их в осаду, препятствует движению машин скорой помощи, не давая им выезжать к раненым.