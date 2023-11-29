Вице-президент Эквадора подтвердила наличие конфликта с лидером страны

По словам Вероники Абад, Даниэль Нобоа хочет, чтобы она "находилась далеко", поэтому он назначил ее спецпосланником в Израиль

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Эквадора Вероника Абад во вторник назвала назначение ее спецпосланником в Израиль попыткой отправить ее подальше из страны.

"Это ясно как белый день, что господин президент хочет, чтобы я находилась далеко", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Ecuavisa.

Абад объявила, что подчинится решению президента Даниэля Нобоа направить ее в Тель-Авив для помощи в урегулировании палестино-израильского конфликта. "Ради блага народа и гарантий конституционной стабильности, и чтобы путем злонамеренного политического соглашения мне не попытались вменить отказ от исполнения обязанностей из-за неисполнения вверенного мне задания, я попросила утром, чтобы мне предоставили всю необходимую информацию, чтобы выполнить задачу", - сказала она. По словам Абад, в частности, она направила запросы генеральному секретарю ООН и послам Израиля, США, России и Китая.

По ее мнению, она стала жертвой "грязной кампании" со стороны ее противников, которые "вбили клин" в ее отношения с президентом. Абад также назвала обвинения в том, что у нее была собственная повестка, расходящаяся с позицией и предложениями Нобоа, ложными. Кроме того, она упрекнула главу государства в сближении со сторонниками экс-президента Рафаэля Корреа.

Нобоа и Абад шли на президентские выборы одной формулой. Во второму туре, который прошел 15 октября, они одержали победу над протеже Корреа Луисой Гонсалес. Нобоа вступил в должность 23 ноября.