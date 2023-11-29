Посол Израиля в РФ не располагает информацией о россиянах, которых может отпустить ХАМАС

Бен Цви сообщил, что эта информация не проходит через еврейское государство

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что не располагает информацией о находящихся в заложниках российских гражданах, которых движение ХАМАС якобы отпустит в среду в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

"Мы видели тоже в средствах массовой информации это. У нас никакой информации по этому поводу нет, потому что это не проходит через нас. Это проходит через посольство Российской Федерации в Израиле, и поэтому у нас таких сведений, к сожалению, нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам израильского посла, всего у ХАМАС после освобождения Рона Кривого могут оставаться еще семь россиян.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что движение планирует освободить несколько других россиян в знак признательности президенту России.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина Рона Кривого. Родственники россиянина поблагодарили дипведомство РФ за помощь. В конце октября Богданов сообщил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить восемь россиян, находившихся в заложниках.