В Палестине связали ситуацию в Газе с неспособностью международного сообщества ее защитить

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики заявил о необходимости защиты страны на международном уровне, "чтобы положить конец безнаказанности и предотвратить повторение этих преступлений, которые происходят ежедневно и средь бела дня"

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа является результатом неспособности международного сообщества обеспечить защиту Палестины. Об этом заявил глава ее МИД Рияд аль-Малики, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Нам нужна международная защита и действия на международном уровне, чтобы положить конец безнаказанности и предотвратить повторение этих преступлений, которые происходят ежедневно и средь бела дня", - сказал он. "То, что сейчас переживает наш народ, является результатом неспособности международного сообщества обеспечить такую защиту", - отметил аль-Малики.