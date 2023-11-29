Axios: шансы Байдена на переизбрание могут снизиться из-за его активной поддержки Израиля

По приведенным в публикации данным, в стране проживают от 2 млн до 3,8 млн американцев арабского происхождения

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден теряет поддержку части избирателей из-за своей безоговорочной поддержки Израиля в свете обострения ближневосточного конфликта, это может серьезно снизить его шансы на переизбрание в 2024 году. Такая оценка приводится в статье, опубликованной интернет-порталом Axios.

"Недовольство американцев арабского происхождения и американцев-мусульман позицией президента Байдена по войне между Израилем и [радикальным движением] ХАМАС может угрожать его переизбранию в большей части спорных штатов в 2024 году", - отмечается в публикации. В ней констатируется, что "американцы арабского происхождения критикуют Байдена за активную поддержку Израиля", а также за то, что американская сторона "долгое время игнорировала бесчеловечное обращение с палестинцами". "Многие заявляют, что он не проявил достаточно чувствительного отношения к смерти невинных палестинцев", - говорится в материале.

Как подчеркивает Axios, значительная часть американцев арабского происхождения и мусульман проживает, в частности, в штатах Аризона, Вирджиния, Джорджия, Мичиган и Пенсильвания. Согласно оценке портала, "даже крошечные изменения в поддержке" в этих штатах, могут поменять ситуацию с точки зрения возможного исхода голосования в них на выборах президента. В публикации заостряется внимание на том, что на выборах 2020 года Байден победил в штатах Аризона, Джорджия и Мичиган со сравнительно небольшим преимуществом.

Согласно приведенным в публикации данным, в США проживают от 2 млн до 3,8 млн американцев арабского происхождения. Число мусульман в стране оценивается в 3,45 млн.

Поддержка избирателей

В начале месяца газета The New York Times опубликовала результаты опроса избирателей, которые свидетельствуют о том, что предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп опережает Байдена по популярности в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Они относятся к числу наиболее важных с точки зрения исхода предстоящих президентских выборов.

Как сообщила на прошлой неделе газета The Washington Post, популярность Байдена среди молодых избирателей в США сокращается из-за его неготовности выступить за прекращение огня в секторе Газа. Как отмечалось в публикации, "в свете роста числа погибших на Ближнем Востоке некоторые молодые избиратели разочаровываются в том, как президент Байден реагирует [на происходящее], они рассматривают возможность проголосовать за кандидата от третьей партии (то есть не от демократов или республиканцев - прим. ТАСС) или не голосовать" совсем.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.