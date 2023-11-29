РФ обеспокоена присоединением к Исполсовету ОЗХО стран с негативным отношением к ней

В ходе голосования Россия ранее лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО, получив 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Присоединение к Исполнительному совету ОЗХО стран, крайне негативно относящихся к РФ, вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев, выступая на 28-й Конференции государств - участников организации.

"Присоединение к Исполсовету ОЗХО стран, крайне негативно относящихся к РФ, вызывает серьезную обеспокоенность, - отметил он. - Ведь в первую очередь пострадает ОЗХО и режим химического нераспространения".

Ранее в ходе голосования Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО, получив 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. Срок полномочий РФ истекает в мае следующего года. От восточноевропейской группы места в совете на период с мая 2024 года по май 2026 года получили Литва, Польша и Украина. Членство до 2025 года сохраняют Румыния и Северная Македония.

Как отметил ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, США с единомышленниками создали лобби из стран, подчиненных военно-политическим интересам НАТО и ЕС, чтобы вытеснить Россию из состава совета, а Литва в рамках реализации этого плана практически в последний момент подала заявку на членство в нем. Российская сторона при этом выразила уверенность, что членство Литвы не привнесет никакой добавленной стоимости в решение задач ОЗХО, и призвала страну снять свою заявку.

Исполнительный совет ОЗХО является руководящим органом организации и состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года. Совет осуществляет надзор за деятельностью Технического секретариата и отвечает за оказание содействия эффективному осуществлению и соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого Россия неизменно входила в его состав как член восточноевропейской группы, обладающий наиболее значительной национальной химической промышленностью в регионе. На долю химической промышленности РФ приходится практически 37% всех объявленных и подлежащих инспекциям ОЗХО объектов в Восточной Европе. Показатели стран региона, занимающие две последующие позиции, в совокупности составляют 31,5%, а доля 20 остальных государств, входящих в восточноевропейскую группу, составляет менее трети.