В Иордании заявили, что прекращение оккупации принесет мир палестинцам и Израилю

По словам вице-премьера Иордании Аймана ас-Сафади, создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме приведет к стабильности и безопасности

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию по Ближнему Востоку, которая бы была обязательной для всех и положила конец израильской оккупации и агрессии. Об этом заявил, выступая на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

По его словам, арабо-израильский конфликт продолжается "по причине сохраняющейся несправедливости по отношению к палестинскому народу, у которого украли прошлое, разрушили настоящее и лишили будущего". "Только прекращение оккупации принесет мир палестинцам и Израилю, - подчеркнул ас-Сафади. - Создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме приведет к стабильности и безопасности, в противном случае война в регионе будет продолжаться еще 30 лет".

Вице-премьер королевства утверждал, что Израиль "воспринял молчание со стороны Совбеза ООН как прикрытие для продолжения массовых убийств палестинцев". "Прошло 33 дня с тех пор, как я и мои арабские коллеги обратились к СБ ООН с требованием принять резолюцию, которая положила бы конец кровопролитию в секторе Газа, - отметил он. - Но этого не произошло, а израильская агрессия стала еще более жестокой и варварской, она унесла жизни 15 тыс. человек, в том числе 6 тыс. детей".

По словам ас-Сафади, "некоторые страны оправдывают это израильское возмездие правом на самооборону". "Однако тот, кто хочет защитить свой народ, не должен захватывать и колонизировать земли других, не должен вооружать поселенцев и поощрять их террор", - сказал он.