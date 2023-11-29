Председатель ГА ООН прокомментировал шансы на прекращение огня в Газе

По словам Дэнниса Фрэнсиса, дипломатические усилия, а не насилие могут помочь согласовать прекращение огня

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Дипломатические усилия, а не насилие могут помочь согласовать прекращение огня в зоне израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис, выступая перед журналистами.

Его спросили, могут ли гуманитарные паузы в секторе Газа привести к прекращению огня. "В дипломатии все возможно. Когда две стороны и заинтересованные участники собираются за одним столом и начинают переговоры, мы не знаем, к чему они приведут, но <...> с самого начала кризиса 7 октября я неизменно призываю к прекращению огня. И причина этого очевидна - насилие порождает насилие, оно не решает проблемы. Необходимы политические усилия, чтобы найти решение", - сказал он.

Ранее секретарь кабинета министров Израиля Йоси Фукс назвал ложными любые сообщения о том, что обсуждается возможная сделка по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на продолжительное прекращение огня или окончание войны против движения ХАМАС в палестинском анклаве.