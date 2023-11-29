Politico: Израиль под давлением США сократил число задействованных в Газе военнослужащих

По словам американских чиновников, еврейскому государству пришлось существенно "адаптировать план военной операции"

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Израиль сократил численность сухопутных войск, задействованных на первом этапе наземной операции в секторе Газа, под давлением США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Израилю пришлось существенно "адаптировать план военной операции", уменьшив численность войск, отправленных на территорию палестинского анклава в начале военной кампании.

Один из собеседников издания также отметил, что американская администрация использует нынешнюю гуманитарную паузу, чтобы вновь оказать воздействие на израильские власти. Вашингтон полагает, что Израиль должен придерживаться "более узконаправленного и продуманного подхода при возобновлении военных операций, особенно при продвижении на юг сектора Газа, где нашли убежище тысячи мирных жителей".