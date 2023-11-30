Армия Израиля сообщила о передаче группы из 14 освобожденных в Газе заложников в Египет

Пресс-служба армии еврейского государства уточнила, что люди движутся в сторону Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Группа из 10 израильских и 4 таиландских заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, уже находится в Египте и движется в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

"Некоторое время назад представители [Международного комитета] Красного Креста передали 10 израильтян и 4 таиландских граждан, освобожденных из плена, в Египет. Освобожденные заложники в настоящий момент движутся в сторону Израиля через Египет к месту встречи с нашими военнослужащими на [израильском контрольно-пропускном посту] "Керем-Шалом", - говорится в тексте.

В армии добавили, что по прибытии в Израиль личности бывших заложников на месте встречи проверят представители служб безопасности. Семьи освобожденных извещены о происходящем, указали военные.