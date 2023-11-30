WSJ: ХАМАС готово освободить мужчин-заложников в обмен на высокопоставленных палестинцев

По данным газеты, представители радикального движения также заверили, что смогут найти всех пленных, удерживаемых другими группами в анклаве, и отпустить их

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово продлить паузу в боевых действиях с Израилем и обсудить освобождение мужчин-заложников в обмен на высокопоставленных палестинцев в израильских тюрьмах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам египетских чиновников, перед встречей представителей Египта, Израиля и Катара в Дохе переговорщики обсуждали с ХАМАС, на что движение могло бы согласиться для продолжения гуманитарной паузы. ХАМАС, по их словам, готово обсудить освобождение удерживаемых в секторе Газа мужчин в обмен на высокопоставленных палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля.

Как отмечают источники, представители движения также заверили участников переговоров, что смогут найти всех заложников, удерживаемых другими группами в анклаве, и освободить их. При этом, как указывает чиновник, Израиль не хочет обсуждать новый раунд переговоров до тех пор, пока не будут освобождены все 100 женщин и детей.

В Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС. По данным источников, руководители разведок обсудят следующий этап соглашения о прекращении огня.