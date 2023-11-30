CNN: в секторе Газа освободили заложницу с гражданством Израиля и США

По данным телекомпании, Лиат Бейнин и ее муж числились пропавшими без вести с 7 октября

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Американка, удерживавшаяся радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Согласно их данным, речь идет о Лиат Бейнин с гражданством Израиля и США. По словам ее отца, девушка вместе с мужем числились пропавшими без вести с 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись на территорию еврейского государства.

Ранее телекомпания проинформировала, что Израиль получил список заложников, которых палестинские радикалы должны были отпустить 29 ноября. В тот же день движение ХАМАС объявило об освобождении двух заложниц с гражданством РФ и передаче их Красному Кресту "в ответ на усилия президента России".