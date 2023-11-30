Группа из 14 освобожденных заложников прибыла из Газы в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Израильская армия сообщила, что группа из 14 заложников, освобожденных в секторе Газа, благополучно прибыла в Израиль, где их встретили военные и сотрудники спецслужб.

"Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности в настоящий момент находятся с 14 освобожденными заложниками - 10 израильтянами и 4 таиландскими гражданами - на израильской территории. После того как освобожденные заложники пройдут первичный медицинский осмотр, военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их в больницы, где они воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.