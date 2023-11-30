Байден подтвердил освобождение ХАМАС гражданки США

Президент Соединенных Штатов отметил, что Лиат Бейнин "скоро должна быть дома"

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подтвердил освобождение радикальным палестинским движением ХАМАС гражданки США. Слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Ранее о том, что ХАМАС освободило Лиат Бейнин, имеющую гражданство Израиля и США, сообщила телекомпания CNN. По словам Байдена, "она в безопасности на территории Египта". "Дела движутся хорошо", - приводят журналисты слова Байдена, который также подчеркнул, что Бейнин "скоро должна быть дома".

Пресс-служба армии еврейского государства ранее сообщила, что группа из 10 израильских и 4 таиландских заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, уже находится в Египте и движется в сторону Израиля. В армии добавили, что по прибытии в Израиль личности бывших заложников на месте встречи проверят представители служб безопасности. Семьи освобожденных извещены о происходящем, указали военные.