В КНДР заявили, что никогда не будут обсуждать свой суверенитет с США

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон также отметила, что главную угрозу для мира представляет не республика, а "власть и тирания Соединенных Штатов"

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. КНДР никогда не сядет за стол переговоров с США для обсуждения своего суверенитета и продолжит активно реализовывать свои права как суверенное государство. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну.

"Суверенитет суверенного государства не может быть предметом переговоров ни при каких обстоятельствах, и по этой причине мы никогда не сядем за стол переговоров с Соединенными Штатами для обсуждения этого", - приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что "основная угроза международному миру и безопасности исходит не от того, что КНДР реализует свои суверенные права, а от власти и тирании Соединенных Штатов". "КНДР и впредь будет достойно и безо всяких ограничений пользоваться суверенными правами, которыми пользуются все страны - члены ООН", - добавила она.

Сестра Ким Чен Ына также осудила США за созыв заседания СБ ООН в связи с запуском северокорейского разведывательного спутника, назвав действия Вашингтона "бандитскими".

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". По данным Пхеньяна, запуск прошел успешно. Это была третья попытка КНДР вывести на орбиту разведывательный аппарат, предыдущие две завершились неудачно.

В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. В свою очередь в КНДР заявили о прекращении соблюдения всех ограничений.