В ECOWAS заявили, что полностью не отказались от идеи вторжения в Нигер

Объединение "лишь приостановило" рассмотрение такого варианта развития событий, надеясь на эффект санкций, сообщил комиссар по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) полностью не отказалось от идеи вторжения в Нигер, где к власти пришли мятежники. Объединение "лишь приостановило" рассмотрение такого варианта развития событий, надеясь на эффект санкций. Об этом сообщил комиссар ECOWAS по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса.

"Я бы не сказал, что мы отказались от военного варианта. Мы приостановили его исполнение, ожидая, пока санкции принесут результат. У нас уже есть доказательства того, что они оказывают воздействие на хунту", - сказал он в интервью журналу Jeune Afrique.

Муса добавил, что ECOWAS никогда не говорил, что военная интервенция - "это первый вариант" давления на мятежников. Сообщество задействовало санкции и старалось применить дипломатические средства, чтобы "достичь консенсуса". "Сейчас Нигер находится в международной изоляции и подвергается санкциям", - указал представитель организации.

В ответ на замечание журналиста издания, что санкции "стали тяжелым бременем для жителей" Нигера, Муса сказал, что "нельзя приготовить омлет, на разбив яиц", и добавил, что население страны "должно оказать давление на хунту".

Ранее журнал сообщал, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, отказались принять участие минимум в трех встречах с представителями ECOWAS. Военные поддерживают связь только с Того - одной из стран - участниц объединения.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.