Нетаньяху поручил МИД вызвать посла Испании из-за высказываний Санчеса

Председатель правительства Испании ранее выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД Эли Коэну вызвать посла Испании в Израиле для беседы из-за высказываний испанского премьера. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Нетаньяху поручил министру иностранных дел Эли Коэну пригласить посла Испании в Израиле для беседы после позорного заявления премьер-министра Испании в тот день, когда террористы ХАМАС убивают израильтян в Иерусалиме", - говорится в сообщении.

Пресс-служба израильского МИД ранее сообщила, что по меньшей мере трое израильтян погибли, шестеро пострадали в результате атаки вооруженных террористов утром того же дня на автобусную остановку на въезде в Иерусалим. По данным радиостанции Kan, два связанных с движением ХАМАС вооруженных палестинца на автомобиле, принадлежащем семье одного из них, подъехали к автобусной остановке, вышли из машины и начали стрелять по стоявшим там людям из пистолета и винтовки М16. Двое израильских солдат и гражданский убили нападавших ответным огнем, указывает радио.

Председатель правительства Испании Педро Санчес в четверг в интервью телекомпании TVE выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа. Испанский премьер при этом напомнил, что власти королевства осуждают атаки боевиков радикального движения ХАМАС.