Белый дом: США продолжат военную поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти США продолжат оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, по-прежнему считаем, что Израиль имеет право и обязан действовать против ХАМАС. Они говорили о своей военной кампании и очень четко заявили, что после истечения этих пауз намерены вновь действовать против них [против ХАМАС]. Когда они примут это решение, они по-прежнему будут получать поддержку со стороны США в том, что касается средств и систем вооружений, в которых они нуждаются, а также рекомендаций и оценок, которые мы можем предложить применительно к ведению боевых действий в городских условиях", - сказал он.