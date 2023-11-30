NBC: американские дипломаты видят в позиции Белого дома по Газе угрозу репутации США

Как отметил источник телекомпании, многие сотрудники Госдепартамента считают, что поддержка Израиля со стороны США не должна быть безусловной

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Американские дипломаты на Ближнем Востоке информируют о возможных негативных последствиях для репутации США в связи с позицией Вашингтона по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники из числа должностных лиц Госдепартамента.

По ее сведениям, сотрудники внешнеполитического ведомства на Ближнем Востоке направляют в Вашингтон электронные письма, сообщая, что их "наиболее уравновешенные коллеги в регионе" предупреждают о "серьезном вреде", который наносит репутации Соединенных Штатов подход к ближневосточному конфликту.

По словам другого источника, многие сотрудники Госдепартамента считают, что поддержка Израиля со стороны США не должна быть безусловной и что нельзя позволять еврейскому государству действовать безнаказанно. "Не все требуют полной смены курса, но они выступают за некоторый сдвиг", - сказал собеседник.

Как передавала NBC 14 ноября, более 400 сотрудников администрации президента США Джо Байдена подписали открытое письмо с требованием немедленно призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке. Как отмечала телекомпания, они имеют различное происхождение и работают в более чем 30 департаментах и агентствах.