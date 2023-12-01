В Раде заявили, что украинские войска перешли к обороне

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что вооруженные силы России "развиваются безумными темпами"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска приступили к обороне.

"Это означает, что мы переходим в оборону", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на севере страны.

Гончаренко добавил, что армия России "развивается безумными темпами", а также выразил мнение, что "следующий ход будет от России".

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, Украина неоднократно обвиняла НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Накануне визита главы Пентагона Ллойда Остина советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в очередной раз выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.