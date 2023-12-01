Венгрия сочла неразумным ограничение передвижения дипломатов РФ в Шенгене

По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, "роль дипломатии заключается в том, чтобы говорить друг с другом"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает неразумным предложение Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

"Эта инициатива абсолютно точно идет вразрез с нашими принципами при всем моем уважении к моему чешскому коллеге (министру иностранных дел Яну Липавскому - прим. ТАСС). У меня с ним хорошие отношения. Но я не считаю, что это будет разумным", - сказал он, отвечая на вопрос, поддержит ли Будапешт ограничение передвижения дипломатов РФ.

По словам Сийярто, "роль дипломатии заключается в том, чтобы говорить друг с другом". "Конечно, всегда легко говорить с теми, с кем ты согласен на 100%. Но дипломатия предназначена не только для коммуникации единомышленников, но и для того, чтобы можно было разговаривать даже по тем вопросам, по которым есть разногласия", - подчеркнул глава венгерского дипведомства.

"Мы принципиально никогда не поддерживали реализацию мер, которые бы ограничивали дипломатическую активность", - заключил министр.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил информационному агентству CTK сообщение газеты Financial Times о том, что республика внесла на обсуждение Евросоюза предложение ограничить передвижение российских дипломатов по странам сообщества, присоединившимся к Шенгенскому соглашению.