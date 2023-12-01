СМИ: иракские шииты нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии

По информации телеканала Al Mayadeen, на территории военного объекта прогремело несколько взрывов

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, на территории военного объекта прогремело несколько взрывов. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В четверг на эту американскую базу были переброшены воинские подкрепления и боевая техника из соседнего Ирака. С 2015 года США создали на северо-востоке Сирии девять баз. Крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).

В заявлении, распространенном в Telegram-канале, шиитские формирования предупредили США, что "увеличат количество операций в Сирии и Ираке, если американский противник продолжит оказание военной помощи израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и южном Ливане".

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 73 раза. На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс.