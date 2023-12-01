Япония обеспокоена продолжением полетов американских конвертопланов Osprey

По словам генерального секретаря кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, тревогу вызывает отсутствие достаточного подтверждения безопасности использования летательных аппаратов

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Токио испытывает беспокойство по поводу продолжения полетов американских конвертопланов Osprey в японском воздушном пространстве ввиду крушения одного из этих летательных аппаратов на юго-западе страны 29 ноября. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы обеспокоены тем, что полеты продолжаются без достаточного подтверждения безопасности, несмотря на неоднократные требования правительства, - подчеркнул генсек кабмина. - Мы официально просили, чтобы полеты проводились только после проверки их безопасности, исключая поисково-спасательные операции".

"Мы намерены и дальше взаимодействовать с американской стороной по линии МИД и Минобороны ради принятия различных мер по обеспечению безопасности полетов Osprey", - добавил Мацуно.

30 ноября Силы самообороны Японии приостановили эксплуатацию находящихся в их распоряжении Osprey до выяснения всех обстоятельств крушения. На вооружении страны стоит 14 конвертопланов. Планируется довести их число до 17, обустроив пункт базирования в префектуре Сага.

Osprey CV-22 разбился примерно в 1 км от побережья острова Якусима в конце ноября. Как сообщил телеканал NHK, три из восьми человек, находившихся на борту, были обнаружены рыбаками. Еще один, как сообщил министр обороны Японии Минору Кихара, погиб. Поисковая операция продолжается. По предварительным данным, разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного двигателя вырывалось пламя.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в американском штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа этого года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.