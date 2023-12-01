Politico: в ЕС может разразиться кризис из-за помощи Украине и позиции Венгрии

По данным издания, это может произойти на саммите в середине декабря, когда лидеры Евросоюза должны будут принять решение о вступлении Украины в сообщество

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Евросоюз движется к серьезному кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, "политический кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о вступлении Украины в сообщество и заключить ключевое соглашение по бюджету, чтобы предоставить Киеву спасательный круг в размере €50 млрд".

Однако подобные планы могут быть подорваны премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, как отмечает издание, потребовал, чтобы весь политический и финансовый процесс был заморожен до тех пор, пока лидеры не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева со стороны Брюсселя. Это стало "настоящей головной болью" для лидеров блока. Орбан "регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти, но сейчас дипломаты паникуют из-за того, что его враждебность к Украине вот-вот" обернется подобным исходом, говорится в статье.

"Мы движется к серьезному кризису", - приводит газета слова одного из чиновников ЕС. По словам дипломата сообщества высокого ранга, саммит 14-15 декабря будет "одним из самых сложных" в истории. Согласно оценке директора будапештского Института политического капитала Петера Креко, в Европе растет понимание того, что ситуация с Украиной проигрышная и "в общественном мнении многих стран ЕС растет усталость от конфликта".

"Очевидно", что нарастает обеспокоенность по поводу политической поддержки ЕС Украины, сообщил Politico глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Сначала это была Венгрия, теперь все больше стран сомневаются, есть ли выход", - добавил он.

Издание не исключает, что в сложной ситуации ЕС захочет перенести решения по ключевым вопросам в отношении Украины на начало следующего года.