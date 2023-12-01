Politico: Трасс попытается убедить республиканцев помочь Украине

По оценкам газеты, бывший премьер-министр Великобритании "едва ли окажется дипломатическим супергероем"

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на этой неделе в Вашингтон в составе делегации Консервативных друзей Украины (CFU), чтобы заручиться поддержкой по дальнейшему оказанию помощи Киеву среди членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его данным, заинтересованные по обе стороны Атлантики видят в Трасс "секретное оружие" президента США Джо Байдена, способное помочь ему "увести дебаты американских правых в сторону от изоляционизма к активной международной роли". По информации Politico, в составе делегации CFU она вместе с другими бывшими лидерами тори проведет "около 20 встреч с консервативными американскими законодателями". По словам одного британского чиновника, ожидается, что члены делегации станут более подходящими собеседниками для "тех республиканцев, которые любят общаться с людьми из своей партии".

По оценкам газеты, Трасс "едва ли окажется дипломатическим супергероем". Издание напомнило, что ее поездка в США проходит меньше чем через год после того, как "унизительная отставка Трасс положила конец ее катастрофическому пребыванию на посту премьер-министра Великобритании, которое оказался самый коротким в истории". Politico отмечает, что после 49-дневного пребывания на Даунинг-стрит Трасс пыталась "отвоевать для себя место поборника правых взглядов по всему миру".

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.