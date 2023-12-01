EFE: Мадрид подтвердил позицию по Ближнему Востоку, несмотря на отзыв посла Израиля

По информации агентства, правительство королевства не считает, что отзыв израильского посла представляет собой серьезную эскалацию дипломатического кризиса между странами

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании подтвердило свою позицию по конфликту между Израилем и радикальным движением ХАМАС, из-за которой власти еврейского государства отозвали своего посла в Мадриде для консультаций. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источники в кабмине королевства.

По их сведениям, с каждым разом все больше международных лидеров придерживаются тех же аргументов, что и Испания. Правительство королевства не считает, что отзыв израильского посла представляет собой серьезную эскалацию дипломатического кризиса между странами.

30 ноября глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что отозвал посла еврейского государства из Мадрида из-за высказываний испанского премьера Педро Санчеса. Также канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что глава кабмина поручил Эли Коэну вызвать посла Испании в Израиле для беседы из-за высказываний Санчеса, который в интервью телекомпании TVE выразил сомнения в том, что еврейское государство соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

Это уже второй виток дипломатического кризиса в отношениях между двумя странами. 23 ноября Санчес и премьер Бельгии Александер Де Кроо посетили Израиль. Затем они нанесли визиты в Палестину и Египет. Испания является председателем в Совете ЕС, с января ее сменит Бельгия. В ходе первой после переизбрания премьером зарубежной поездки Санчес заявлял, что ответ на нападение радикального палестинского движения ХАМАС не должен влечь за собой гибель тысяч детей. Глава правительства также говорил, что международному сообществу пора признать государство Палестина.

Вслед за этим МИД Израиля сообщил о вызове послов Бельгии и Испании, поскольку, по версии еврейского государства, заявления Санчеса и его бельгийского коллеги "создают попутный ветер терроризму". Мадрид назвал такие утверждения беспочвенными и неприемлемыми. Тогда МИД Испании также вызвал посла Израиля в Мадриде.