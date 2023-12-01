AFP: суд на Мадагаскаре утвердил переизбрание действующего президента

Церемония инаугурации Андри Радзуэлины пройдет в середине декабря

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Высший конституционный суд Мадагаскара в пятницу окончательно утвердил победу Андри Радзуэлины в первом туре президентских выборов, отклонив апелляции оппозиции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Радзуэлина, находившийся у власти с 2019 по 2023 год (согласно требованию конституции, он подал в отставку 9 сентября), набрал почти 59% голосов при явке чуть более 46%. Голосование проходило 16 ноября. После того, как стали известны подсчеты голосов, 10 кандидатов от оппозиции заявили, что не признают результаты выборов. Высший суд отклонил апелляции оппозиции, призывавшей аннулировать итоги голосования. По данным AFP, никаких акций протеста после объявления итогов выборов не было.

Церемония инаугурации 49-летнего Радзуэлины состоится в середине декабря. Политик, реагируя на результаты выборов в соцсетях, заявил, что его победа "будет победой всего малагасийского народа". По его словам, жители острова выступили за "развитие Мадагаскара".

В соответствии с конституцией срок полномочий президента составляет пять лет, при этом одно лицо может занимать высший пост не более двух сроков подряд.