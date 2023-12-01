СМИ: число жертв в секторе Газа после прекращения перемирия увеличилось до 66

По данным Минздрава анклава, десятки людей пострадали

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по дому в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как сообщил телеканал Al Jazeera, в результате обстрела погибла девочка.

Таким образом, отмечает канал, число жертв в секторе Газа после прекращения перемирия увеличилось до 66.

Ранее Минздрав сектора Газа проинформировал, что по меньшей мере 32 палестинца погибли в результате ударов Израиля за три часа после прекращения перемирия. Десятки человек, большинство из которых женщины и дети, получили ранения, добавили в ведомстве.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве.