Племянник Арафата заявил о согласии ХАМАС на государство в границах 1967 года

Насер аль-Кидва считает, что Израиль не сможет "уничтожить ХАМАС"

РИМ, 1 декабря. /ТАСС/. Племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва утверждает, что радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило документ, в котором соглашалось на Палестинское государство в границах 1967 года.

"Меня заверили, что эта позиция сохранится", - сказал он в интервью газете La Repubblica.

По его мнению, Израиль не сможет "уничтожить ХАМАС". "Решение - изменение ХАМАС, с другими людьми и политическими установками", - отметил он.

Аль-Кидва также считает, что изменится Организация освобождения Палестины (ООП), как и правительство Израиля. "Необходимо новое палестинское правительство, единое для сектора Газа и Западного берега, которое опиралось бы на национальный консенсус", - сказал он. На его взгляд, только ООП может гарантировать единство палестинцев.

Родственник Арафата также полагает, что после 7 октября "закончилась стратегия Израиля по поддержанию двух разных властей в Газе и на Западном берегу, чтобы не было политического решения конфликта". "Теперь Израиль должен действовать политически, поскольку идея о подавлении национальных настроений силой показала себя проигрышной", - добавил он.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.