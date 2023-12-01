Финляндия ускорит строительство заграждения на границе с Россией

Руководитель проекта, представитель Погранохраны Финляндии Исмо Курки отметил, что более оперативное строительство ограждения потребует дополнительного финансирования

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Финляндия, где уже началось строительство ограждения на границе с Россией и планировалось, что все работы завершатся к 2026 году, намерена ускорить строительство ограды. Об этом в ходе парламентских дебатов заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, в связи с прибытием мигрантов через границу с Россией эта тема обсуждалась депутатами в парламенте страны. Депутат, экс министр обороны Антти Кайкконен задал вопрос, можно ли ускорить строительство ограждения, так как, по его словам, 2026 год для окончания возведения ограды кажется "далеким", пишет газета. Министр внутренних дел Рантанен ответила, что строительство будет ускорено и что забор "определенно" следует построить как можно скорее, сообщает издание.

В свою очередь, руководитель проекта, представитель Погранохраны Финляндии Исмо Курки отметил, что более оперативное строительство ограждения потребует дополнительного финансирования.

Ожидается, что в период с 2024 по 2026 год будет построено около 200 км заграждения на восточной границе Финляндии с Россией. Большая часть ограды будет расположена в юго-восточной части границы.

Все КПП на границе с РФ закрыты до 13 декабря.