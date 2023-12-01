Санчес назвал Израиль другом Испании

Испанский премьер-министр при этом призвал еврейское государство уважать гуманитарное право

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Израиль является партнером и другом Испании, однако Мадрид считает, что еврейское государство должно соблюдать международное гуманитарное право в секторе Газа. Об этом заявил глава правительства королевства Педро Санчес.

"Я поговорил с министром [в чрезвычайном военном кабмине Израиля] Бени Ганцем, которому я подтвердил, что Израиль является партнером и другом Испании, - написал Санчес в соцсети X (ранее Twitter). - Я еще раз осудил теракты ХАМАС 7 октября". "Израиль имеет право защищаться от этой террористической атаки, но я подтвердил, что Испания считает смерть мирных жителей в Газе невыносимой и что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право", - отметил премьер.

30 ноября глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что отозвал посла еврейского государства из Мадрида из-за высказываний Санчеса. Также канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что глава кабмина поручил Эли Коэну вызвать посла Испании в Израиле для беседы из-за высказываний Санчеса, который в интервью телекомпании TVE выразил сомнения в том, что еврейское государство соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

Это уже второй виток дипломатического кризиса в отношениях между двумя странами. 23 ноября Санчес и премьер Бельгии Александер Де Кроо посетили Израиль. Затем они нанесли визиты в Палестину и Египет. Испания является председателем в Совете ЕС, с января ее сменит Бельгия. В ходе первой после переизбрания премьером зарубежной поездки Санчес заявлял, что ответ на нападение радикального палестинского движения ХАМАС не должен влечь за собой гибель тысяч детей. Глава правительства также говорил, что международному сообществу пора признать государство Палестина.

Вслед за этим МИД Израиля сообщил о вызове послов Бельгии и Испании, поскольку, по версии еврейского государства, заявления Санчеса и его бельгийского коллеги "создают попутный ветер терроризму". Мадрид назвал такие утверждения беспочвенными и неприемлемыми. Тогда МИД Испании также вызвал посла Израиля в Мадриде.