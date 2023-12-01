1 декабря, 18:48,
обновлено 1 декабря, 19:11
Палестино-израильский конфликт

WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч артиллерийских снарядов

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

По данным газеты, эти поставки начались вскоре после атаки на еврейское государство радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. США поставили Израилю с 7 октября противобункерные бомбы большой мощности, десятки тысяч артиллерийских снарядов и других видов вооружений. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их сведениям, речь идет примерно о 15 тыс. бомб, среди которых в том числе противобункерные BLU-109. Количество направленных артиллерийских снарядов может составлять 57 тыс. Поставки этих вооружений начались вскоре после атаки на Израиль радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября, добавляет газета. 

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