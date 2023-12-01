WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч артиллерийских снарядов

По данным газеты, эти поставки начались вскоре после атаки на еврейское государство радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. США поставили Израилю с 7 октября противобункерные бомбы большой мощности, десятки тысяч артиллерийских снарядов и других видов вооружений. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет примерно о 15 тыс. бомб, среди которых в том числе противобункерные BLU-109. Количество направленных артиллерийских снарядов может составлять 57 тыс. Поставки этих вооружений начались вскоре после атаки на Израиль радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября, добавляет газета.