Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП "Рафах"

По мнению Общества Красного Полумесяца Палестины, это решение "усугубляет страдания граждан и осложняет проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации"

РАБАТ, 2 декабря. /ТАСС/. Израильские власти запретили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе палестинского анклава и Египта. Об этом сообщает информационное агентство WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины (ОКПП).

"Израиль проинформировал нас о запрете въезда грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" до дальнейшего уведомления", - отметили в ОКПП.

Власти Израиля дали указание как можно скорее очистить КПП "Рафах" от грузовиков, стоящих с палестинской стороны.

По мнению ОКПП, принятое израильскими властям решение "усугубляет страдания граждан и осложняет проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, пытающиеся облегчить мучения жителей и перемещенных лиц в свете продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.