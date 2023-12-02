Глава ВОЗ призвал сохранить объемы поставок помощи в Газу и остановить насилие

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что мирные жители анклава нуждаются в защите, продовольствии, воде, медикаментах и многом другом

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал возобновить поставки гуманитарных грузов в Газу в том же объеме, какой был во время перемирия, и указал на необходимость прекратить насилие в регионе. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Поставки предметов первой необходимости в Газу должны быть срочно возобновлены и восстановлены, по крайней мере, до уровней, достигнутых во время недавнего перемирия", - сказал он, отметив, что жителям палестинского анклава "требуется гораздо больше".

Гебрейесус подчеркнул, что "мирные жители в Газе нуждаются в защите, продовольствии, воде, жилье, санитарии, медикаментах и многом другом". "Раненые нуждаются в жизненно важном уходе, а работники здравоохранения - в защите и в материалах для оказания медицинской помощи. И, как мы неоднократно предупреждали, перенаселенность, вызванная массовым перемещением населения и небезопасными условиями жизни, увеличивает риск возникновения заболеваний", - сообщил глава ВОЗ в своем заявлении. "Необходимо прекратить насилие, освободить оставшихся заложников и положить конец осаде", - призвал он.