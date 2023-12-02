В секторе Газа сообщили, что КПП "Рафах" будет работать в субботу

Как сообщает Al Jazeera, палестинские власти опровергли слухи о его закрытии

РАБАТ, 2 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта останется открытым в субботу. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу администрации палестинского анклава.

Представители палестинских властей опровергли слухи о том, что он будет закрыт, отмечает телеканал.

Информационное агентство WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины сообщило, что Израиль запретил въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП "Рафах" до дальнейшего уведомления.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя палестинских властей информировал, что после окончания перемирия "Рафах" будет открыт только для переправки раненых и больных.