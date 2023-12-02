На севере сектора Газа более 800 тыс. человек лишены доступа к еде и лекарствам

По словам представителя министерства здравоохранения палестинского анклава, во время перемирия Израиль "препятствовал поступлению помощи и топлива в больницы"

РАБАТ, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 800 тыс. человек лишены доступа к еде и лекарствам на севере сектора Газа. Такие данные привел представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

"Более 800 тыс. человек на севере сектора Газа лишены доступа к еде и лекарствам", - сообщил он.

По его словам, во время перемирия, которое было сорвано 1 декабря, Израиль "препятствовал поступлению помощи и топлива в больницы сектора Газа". "Ежедневно умирает большое число раненых из-за отсутствия возможности лечить их в больницах сектора Газа", - отметил представитель Минздрава.

"Оккупант [Израиль] преднамеренно душит больницы на севере сектора Газа, чтобы заставить его жителей переехать на юг [анклава]", - пояснил он.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.