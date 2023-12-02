СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко за границу для встречи с Орбаном

В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы намерены использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах в интересах РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что рекомендовала Верховной раде не выпускать в заграничную командировку экс-президента страны Петра Порошенко, который сейчас является депутатом парламента.

Как утверждает СБУ, российские спецслужбы якобы намерены использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах в интересах РФ. "Именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром [Венгрии] Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию", - говорится в сообщении СБУ, размещенной в Telegram-канале спецслужбы.

В ведомстве добавили, что обратились в офис президента Украины, кабинет министров и парламент с предложением учесть мнение спецслужбы во время согласования заграничных командировок украинских делегаций. "Поэтому руководство Верховной рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату [Порошенко]", - указали в СБУ.

Порошенко сообщил в пятницу, что пограничники не выпустили его с Украины. По его словам, у него были запланированы рабочие встречи в Варшаве и Вашингтоне. О планах встречи с Орбаном бывший президент не сообщал. При этом Порошенко утверждал, что его командировка была подписана председателем Верховной рады.

Позже первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что разрешение на командировку депутата отменило руководство парламента из-за получения информации "для служебного пользования", характер которой он не уточнил.