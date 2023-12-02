Нетаньяху заявил о продолжении Израилем операции в Газе до выполнения поставленных задач

Премьер-министр еврейского государства отметил, что армия страны действует "решительно, мощно и соблюдают при этом международное право"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Израиль намерен продолжать военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа до выполнения всех поставленных задач. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул, что эти цели остаются неизменными: уничтожение военной и управленческой структуры ХАМАС, освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников и долгосрочное устранение любой потенциальной угрозы для безопасности Израиля со стороны сектора Газа.

"Я говорю очень четко и ясно: мы будем продолжать войну до того момента, пока не добьемся выполнения всех ее целей. Невозможно добиться выполнения этих целей без продолжения наземной операции. Она была необходима, чтобы обеспечить результаты до сих пор, и остается необходимой, чтобы добиться результатов в будущем", - сказал он.

По словам Нетаньяху, эту позицию он отстаивает и в разговорах с зарубежными коллегами, говоря им, что "нет другого пути, чтобы добиться этих целей, кроме как победить, и нет пути победить, кроме как за счет наземной операции". "Армия обороны Израиля и силы безопасности действуют решительно, мощно и соблюдают при этом международное право", - заверил премьер.