Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе

По информации издания Yedioth Ahronoth, Герци Халеви и Ронен Бар оценили текущую ситуации в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава Службы общей безопасности Ронен Бар обсудили планы продолжения операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Халеви произвел с Баром оценку текущей ситуации, подтвердив планы по продолжению военных операций под руководством Южного командования ЦАХАЛ, отмечает газета. "Военные сосредоточены на ликвидации ХАМАС и создании условий для возвращения пленных", - приводит издание слова начальника Генштаба.

Как проинформировала пресс-служба армии, ранее на этой неделе Халеви посетил штаб Южного командования ЦАХАЛ, где утвердил дальнейшие планы боевых действий в секторе Газа.