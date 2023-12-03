Прокурор МУС пообещал тщательное расследование преступлений в Израиле и Палестине

Карим Хан отметил, что конфликт носит сложный характер, однако международное гуманитарное право все равно должно соблюдаться

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) намерена провести самое тщательное расследование предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине. Об этом говорится в заявлении прокурора суда Карима Хана, опубликованном по итогам визита в Израиль и Палестину.

"Прокуратура будет и дальше активизировать усилия по проведению расследований в рамках данной ситуации, - отметил он. - В этой работе мы будем полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде, а также гарантировать, что когда мы будем действовать, у нас будет реальная перспектива осуждения [виновных]".

В ходе своего визита Хан встретился с родственниками жертв преступлений, а также палестинским руководством, в том числе президентом Палестины Махмудом Аббасом. Прокурор подчеркнул, что конфликт носит сложный характер, однако международное гуманитарное право все равно должно соблюдаться.

Касаясь гуманитарной помощи, он сказал, что мирное население должно иметь к ней своевременный доступ и в необходимых объемах. Однако эта помощь, добавил прокурор, не должна попадать в руки боевиков палестинского движения ХАМАС. "Я также еще раз подчеркнул свою глубокую обеспокоенность по поводу значительного увеличения числа случаев нападений израильских поселенцев на палестинское гражданское население на Западном берегу реки Иордан, - продолжил он. - Ни один израильтянин, вооруженный экстремистской идеологией и оружием, не может чувствовать, что способен безнаказанно действовать против палестинского гражданского населения. В Рамалле я напрямую разговаривал с теми, кто пострадал от таких нападений. Я подчеркнул, что мы продолжаем целенаправленно и оперативно расследовать эти инциденты. Все подобные атаки должны быть немедленно прекращены. И ни один человек не может испытывать чувство безнаказанности за такие нападения".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.