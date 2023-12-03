Al Jazeera: эсминец ВМС США отразил атаку беспилотников и ракет из Йемена

По данным телеканала, в результате обстрела никто не пострадал

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Carney и несколько торговых судов в Красном море подверглись обстрелу с использованием ракет и беспилотников, которые были запущены с территории Йемена. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного чиновника из Пентагона.

По его сведениям, корабль ВМС США отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил беспилотник, а также засек как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по торговому судну. "Эсминец Carney отразил атаку беспилотников и ракет, запущенных с территории, контролируемой йеменскими хуситами", - отметил чиновник Минобороны США. В результате обстрела никто не пострадал.

Собеседник канала не смог подтвердить, что в результате атаки было прямое попадание по торговому судну. Ранее Al Jazeera со ссылкой на йеменские источники выступил с утверждением, что одно из двух, предположительно, израильских судов было повреждено в результате нападения хуситов в Красном море.

3 декабря телеканал Al Hadath, ссылающийся на источники, сообщил, что хуситы совершили нападение с помощью беспилотников на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Отмечалось, что судно шло под флагом Великобритании, его экипаж также составляли подданные Соединенного Королевства. По версии источников, американские и израильские военные корабли отразили атаку. Когда именно было совершено нападение, телеканал не уточняет.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о получении информации об активности беспилотников и, предположительно, взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива.