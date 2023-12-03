Белый дом уклонился от ответа на вопрос о красных линиях для Израиля в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил, что ежедневно обсуждает с израильскими коллегами "необходимость быть аккуратнее, точнее и осмотрительнее при выборе целей"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уклонился от ответа на вопрос, устанавливают ли Соединенные Штаты красные линии для Израиля при проведении им военных операций.

В интервью телеканалу CBS его спросили о наличии красных линий и о том, "не должны ли они быть ярче", учитывая сообщения о передаче США Израилю противобункерных бомб.

"Мы каждый день обсуждаем с коллегами в Израиле необходимость быть аккуратнее, точнее и осмотрительнее при выборе целей, а также пытаться максимально снизить число жертв среди мирных граждан", - ответил Кирби.

Газета The Wall Street Journal сообщила 1 декабря, что США поставили Израилю с 7 октября противобункерные бомбы большой мощности, десятки тысяч артиллерийских снарядов и других видов вооружений. Как утверждают неназванные американские чиновники, Израиль применил поставленную США бомбу при нанесении удара по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли более 100 человек.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что израильские войска планируют "сровнять с землей" город Газа и территории к северу от него в ходе операции с привлечением ВВС и использованием американских управляемых авиабомб.