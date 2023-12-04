Генсек ООН выразил обеспокоенность возобновлением боев в секторе Газа

Антониу Гутерриш призывал стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает крайнюю обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, призывает все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его офисом.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен возобновлением с 1 декабря боевых действий между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС, а также другими вооруженными палестинскими группировками в Газе, в том числе ракетными ударами, наносимыми из Газы в сторону Израиля, а также возобновлением наземной операции Армией обороны Израиля и интенсификацией авиаударов, которые все чаще наносятся по южной части Газы, - отмечается в заявлении. - ООН продолжает призывать израильские войска избегать действий, которые усугубят уже ставшую катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе".

Глава всемирной организации также "глубоко обеспокоен эскалацией насилия на оккупированных землях на Западном берегу [реки Иордан], в том числе интенсификацией израильских операций по обеспечению безопасности, высоким числом жертв и арестов".

Помимо этого, Гутерриш подчеркнул необходимость беспрепятственного и достаточного обеспечения анклава гуманитарной помощью и вновь призвал к устойчивому гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.