Армия Израиля заявила о продолжении расширения масштабов операции в Газе

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что военные еврейского государства двигаются от здания к зданию и от туннеля к туннелю, избегая заминированных территорий

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские военные продолжают расширять масштабы сухопутной операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Военнослужащие в секторе Газа продолжают расширять свои сухопутные операции. Сегодня истребители наносили удары по всему сектору Газа. Это были очень значительные, точные удары, основанные на разведданных. Кроме того, мы расширяем сухопутные операции против оплотов ХАМАС по всему сектору Газа. Сегодня сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили несколько совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора", - сообщил он.

По словам Хагари, израильские военные двигаются от здания к зданию и от туннеля к туннелю, избегая заминированных территорий. "Вместе с тем эти сражения включают и ближний бой, есть и потери. Но я хочу подчеркнуть: наши войска настроены уничтожать террористов, побеждать в каждом сражении и продолжать делать это везде, где потребуется, в Шеджайе, в Джебалии и в каждом опорном пункте, где мы столкнемся с врагом", - добавил представитель армии.